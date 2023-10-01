...

Kebakaran Ratusan Hektare Hutan dan Lahan Warga di Seram Bagian Barat, Api Nyaris Menjalar ke Rumah Warga

Nurdin Abdullah, Jurnalis · Minggu 01 Oktober 2023 22:00 WIB
Ratusan hektare hutan dan lahan milik warga habis terbakar di Seram Bagian Barat pada Minggu (1/10). Lokasi kebakaran tepatnya terjadi di kawasan pegunungan Desa Waisala Kec. Huamual
 
Api menyambar lahan kayu putih di Dusun Hanunu dan Dusun Tita Mandiri. Kobaran api yang membesar bahkan nyaris merembet hingga ke rumah warga
 
Warga dengan bantuan personel dari Polsek Waisala berhasil memadamkan api dengan alat seadanya. Lebih dari 4 jam api yang hampir menjalar ke rumah warga berhasil dipadamkan
 
Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan sementara akibat titik panas dari kemarau yang melanda daerah tersebut.

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

