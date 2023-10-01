Ratusan hektare hutan dan lahan milik warga habis terbakar di Seram Bagian Barat pada Minggu (1/10). Lokasi kebakaran tepatnya terjadi di kawasan pegunungan Desa Waisala Kec. Huamual

Api menyambar lahan kayu putih di Dusun Hanunu dan Dusun Tita Mandiri. Kobaran api yang membesar bahkan nyaris merembet hingga ke rumah warga

Warga dengan bantuan personel dari Polsek Waisala berhasil memadamkan api dengan alat seadanya. Lebih dari 4 jam api yang hampir menjalar ke rumah warga berhasil dipadamkan

Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan sementara akibat titik panas dari kemarau yang melanda daerah tersebut.

