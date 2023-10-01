Beginilah detik-detik pria menabrakkan mobil SUV-nya ke kantor polisi di New Jersey, Minggu (1/10). Sebelumnya, pelaku juga menabrakkan kendaraannya ke sebuah rumah.

Beruntung tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini. Usai pelaku keluar dari mobil, polisi langsung menangkap pelaku. Motif dari pelaku kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News