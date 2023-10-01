Menpora Dito Ariotedjo memberi tanggapan perihal namanya yang disebut oleh Mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan dalam sidang kasus Korupsi BAKTI Kominfo di Tipikor, PN Jakpus, Selasa (26/9).

Menpora Dito menjelaskan bahwa semua proses formil pada Kejaksaan Agung telah dijalankannya. Dirinya meyakini telah memberikan keterangan secara detil pada berita acara pemeriksaan acara (BAP).

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Akira Aulia W

(fru)

