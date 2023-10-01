...

Tanggapan Menpora Dito soal Namanya Disebut dalam Sidang Kasus Korupsi BTS Kominfo

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Minggu 01 Oktober 2023 12:09 WIB
Menpora Dito Ariotedjo memberi tanggapan perihal namanya yang disebut oleh Mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan dalam sidang kasus Korupsi BAKTI Kominfo di Tipikor, PN Jakpus, Selasa (26/9).
 
Menpora Dito menjelaskan bahwa semua proses formil pada Kejaksaan Agung telah dijalankannya. Dirinya meyakini telah memberikan keterangan secara detil pada berita acara pemeriksaan acara (BAP).
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Akira Aulia W

(fru)

