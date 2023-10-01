Kebakaran hutan dan lahan membakar puluhan hektare di Kabupaten Banjar, Kalsel. Cuaca panas serta angin kencang membuat api cepat membakar semak belukar. Selain itu, api juga cepat menjalar mendekati permukiman warga sekitar.

Petugas damkar dikerahkan untuk memadamkan api dan dibantu para santri. Karhutla di Kabupaten Banjar diketahui hampir setiap hari terjadi.

Kontributor: Muhammad Sairi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

