Inilah video harimau sumatra yang direkam oleh pengguna jalan saat melintas di Kecamatan Terangun, Aceh Barat Daya, Aceh. Video ini direkam pada Jumat (29/9/2023) siang kemarin.

Pengguna jalan yang merekam menggunakan kamera ponsel pun terkejut. BKSDA Provinsi Aceh telah menerjunkan petugas untuk memeriksa dan pemantauan agar harimau tidak mendekati ke pemukiman warga. BKSDA mengimbau masyarakat dan pengguna yang melintas di kawasan tersebut berhati-hati.

(fru)

