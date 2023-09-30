...

Heboh Harimau Sumatra Berkeliaran di Jalan Raya Aceh

Afsah, Jurnalis · Sabtu 30 September 2023 19:21 WIB
Inilah video harimau sumatra yang direkam oleh pengguna jalan saat melintas di Kecamatan Terangun, Aceh Barat Daya, Aceh. Video ini direkam pada Jumat (29/9/2023) siang kemarin.
 
Pengguna jalan yang merekam menggunakan kamera ponsel pun terkejut. BKSDA Provinsi Aceh telah menerjunkan petugas untuk memeriksa dan pemantauan agar harimau tidak mendekati ke pemukiman warga. BKSDA mengimbau masyarakat dan pengguna yang melintas di kawasan tersebut berhati-hati.

(fru)

