...

Impor Bir Australia ke Tiongkok Mulai Menggeliat Pasca Pandemi

Betty Usman, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 18:44 WIB
A A A
Impor bir Australia ke Tiongkok mulai bergairah setelah terpaksa terhenti 3 tahun terakhir. Pertama, akibat Pandemi COVID-19, lalu tarif anti-dumping yang diberlakukan Beijing tahun 2020 terhadap bir dan anggur Australia.
 
Tarif bir diturunkan Agustus 2023 setelah meredanya ketegangan antar kedua negara. Penurunan biaya pembuat bir di Tiongkok, terutama pembuat bir rumahan menggunakan malt murni. Malt adalah biji-bijian yang dibiarkan berkecambah, dikeringkan, dan bahan utama pembuatan bir.
 
13.000 bisnis pembuatan bir di Tiongkok, berdasarkan penelitian dari EqualOcean International. Tiongkok adalah pasar bir terbesar di dunia, diperkirakan bernilai sekitar Rp.16.857 Trilyun dan tahun 2020, hingga industri pembuat bir tradisional berkembang pesat.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini