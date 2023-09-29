...

Membeludak! Ribuan Pengunjung Teriak Minta Pintu Pameran Tiket Murah KAI Segera Dibuka

Reza Ramadhan, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 11:25 WIB
Kericuhan terjadi pada pameran tiket kereta api promo di JCC Senayan, Jumat (29/9/2023). Para pengunjung berteriak karena panitia tak kunjung membuka pintu hingga pukul 10.30.
 
Ribuan pengunjung menjejali JCC sebelum pameran dibuka. Bahkan ada yang rela datang sejak subuh demi mendapat tiket kereta murah.
 
PT KAI sendiri menyediakan 73.500 tiket KA Jarak Jauh dengan tarif diskon. Mulai Rp50 ribu hingga Rp300 ribu dengan segala tujuan
 
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

