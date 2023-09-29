Kericuhan terjadi pada pameran tiket kereta api promo di JCC Senayan, Jumat (29/9/2023). Para pengunjung berteriak karena panitia tak kunjung membuka pintu hingga pukul 10.30.

Ribuan pengunjung menjejali JCC sebelum pameran dibuka. Bahkan ada yang rela datang sejak subuh demi mendapat tiket kereta murah.

PT KAI sendiri menyediakan 73.500 tiket KA Jarak Jauh dengan tarif diskon. Mulai Rp50 ribu hingga Rp300 ribu dengan segala tujuan

