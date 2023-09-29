Taman Mini Indonesia Indah (TMII) terpantau sepi pengunjung, Kamis (28/9). Hal ini terjadi saat libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2023. Namun demikian, terpantau juga pengunjung kebanyakan berteduh di beberapa area.

Pengelola mengklaim pengunjung sudah mencapai 10 ribu lebih. Pengunjung akan bertambag ketika sore hari, saat atraksi "Tirta Cerita," Ssebuah pertunjukan yang memadukan teknologi visual, musik dan lighting show.

Pengunjung berharap TMII bisa menambah fasilitas lokasi kuliner dan spot berfoto.

Reporter: Widya Michelle

Produser: Dinda Elita

