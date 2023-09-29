...

Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2023, TMII Sepi Pengunjung

Widya Michella, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 06:16 WIB
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) terpantau sepi pengunjung, Kamis (28/9). Hal ini terjadi saat libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2023. Namun demikian, terpantau juga pengunjung kebanyakan berteduh di beberapa area.
 
Pengelola mengklaim pengunjung sudah mencapai 10 ribu lebih. Pengunjung akan bertambag ketika sore hari, saat atraksi "Tirta Cerita," Ssebuah pertunjukan yang memadukan teknologi visual, musik dan lighting show.
 
Pengunjung berharap TMII bisa menambah fasilitas lokasi kuliner dan spot berfoto.
 
Reporter: Widya Michelle
Produser: Dinda Elita

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

