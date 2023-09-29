Erick Thohir datang ke Ponpes Tebuireng, Jombang, Jatim untuk ziarah. Ratusan santri berebut salaman dengan Menteri BUMN itu, Kamis (28/9). Erick Thohir kemudian berziarah ke makam Pendiri NU, KH Hasyim Asyari.

Disinggung soal bacawapres, Erick Thohir mengaku belum menentukan pilihan. Erick Thohir disebut-sebut akan menjadi bacawapres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

Ziarah makam dilakukan Ketum PSSI itu di sela persiapan pembukaan Piala Dunia U-17 Jatim.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News