Erick Thohir datang ke Ponpes Tebuireng, Jombang, Jatim untuk ziarah. Ratusan santri berebut salaman dengan Menteri BUMN itu, Kamis (28/9). Erick Thohir kemudian berziarah ke makam Pendiri NU, KH Hasyim Asyari.
Disinggung soal bacawapres, Erick Thohir mengaku belum menentukan pilihan. Erick Thohir disebut-sebut akan menjadi bacawapres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Ziarah makam dilakukan Ketum PSSI itu di sela persiapan pembukaan Piala Dunia U-17 Jatim.
Kontributor: Mukhtar Bagus
Produser: B. Lilia Nova
