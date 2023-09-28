Video amatir merekam kebakaran di lereng Gunung Agung, Rabu (27/9). Api berada di hutan lindung, Desa Baturinggit, Kubu, Karangasem, Bali.

Kebakaran juga terjadi di sejumlah kawasan di lereng gunung. Saat ini, Kamis (28/9) pemadaman belum bisa karena sulit dijangkau. Lokasi kebakaran berada di ketinggian 2.600 MDPL dan tidak bisa dilalui.

Kontributor: Yunda Ariesta

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News