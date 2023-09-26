Mobil ambulans angkut jenazah mengalami kecelakaan, Selasa (26/9). Peristiwa terjadi di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Ambulans mengalami kecelakaan tunggal tepatnya di KM 116, Cibogo.

Mobil mengantarkan jenazah dari Bogor ke Bangkalan, Madura, Jatim. Di TKP ban belakang pecah, mobil oleng dan menabrak pembatas jalan. Tujuh orang mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut.

Kontributor: Yudy Heryawan Juanda

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

