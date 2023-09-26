Babinsa Koramil 0201-10 Medan Marelan, bagi-bagi makanan gratis, Senin (25/9). Acara digelar di Jalan Marelan Raya, Tanah 600, Kota Medan, Sumut.

Saat bagi-bagi makanan, anggota TNI melihat OGDJ wanita lewat tanpa busana. Petugas membeli baju di toko dekat lokasi dan memasangkannya pada ODGJ itu. Aksi Babinsa itu kemudian viral di medsos dan menuai pujian.

Kontributor: Yudha Bahar

Produser: B. Lilia Nova

