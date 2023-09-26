...

Viral! Anggota TNI Pasangkan Baju Wanita ODGJ Bugil di Medan

Yudha Bahar, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 08:30 WIB
Babinsa Koramil  0201-10 Medan Marelan, bagi-bagi makanan gratis, Senin (25/9). Acara digelar di Jalan Marelan Raya, Tanah 600, Kota Medan, Sumut.
 
Saat bagi-bagi makanan, anggota TNI melihat OGDJ wanita lewat tanpa busana. Petugas membeli baju di toko dekat lokasi dan memasangkannya pada ODGJ itu. Aksi Babinsa itu kemudian viral di medsos dan menuai pujian.
 
 
Kontributor: Yudha Bahar
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

