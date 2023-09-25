Timnas Uzbekistan U-24 mengalahkan Hong Kong U-24 dengan skor 2-1 di laga terakhir Grup C Asian Games 2023. Hong Kong sejatinya unggul cepat lewat Li Ngai Hoi saat laga baru berjalan 4 menit.

Namun Young White Wolves mampu membalikkan keadaan di paruh kedua berkat aksi Alibek Davronov (64) dan Jasurbek Jaloliddinov (70).

Kemenangan ini memastikan Uzbekistan U-24 keluar sebagai juara grup C dan akan menantang Indonesia di babak 16 besar.

Produser: Andika Gesta

(rns)

