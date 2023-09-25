...

Intip Keseruan Tradisi Tumplak Wajik yang Digelar Kraton Yogyakarta

Gunanto Farhan, Jurnalis · Senin 25 September 2023 23:30 WIB
Kraton Yogyakarta menggelar upacara numplak wajik yang merupakan rangkaian upacara Grebek Gunungan dalam perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 
 
Rangkaian tradisi numplak wajik ditandai dengan merakit kerangka bambu gunungan yang didalamnya terdapat adonan wajik, selanjutnya kerangka gunungan ditutup dengan kain jarik dan bagian bawahnya dibalur ramuan rempah.
 
Ramuan rempah bernama singgul juga dibagikan kepada para abdi dalem dan warga masyarakat untuk menolak bala.
 
