Polisi akan memberikan pendampingan atau trauma healing kepada para korban dalam peristiwa kecelakaan maut exit Tol Bawen, Semarang.

Pendampingan akan dilakukan oleh polwan dan istri-istri perwira polisi. Tujuannya agar peristiwa mengerikan itu tak menimbulkan trauma mendalam

Para korban juga akan diberikan uang santunan yang bisa dimanfaatkan selama menjalani pemulihan fisik dan psikis di rumah.

Kontributor: Lurisa Lulu

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

