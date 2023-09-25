...

Update Kecelakaan Exit Tol Bawen, Polisi akan Beri Trauma Healing untuk Korban Selamat

Lurisa Lulu, Jurnalis · Senin 25 September 2023 15:15 WIB
Polisi akan memberikan pendampingan atau trauma healing kepada para korban dalam peristiwa kecelakaan maut exit Tol Bawen, Semarang. 
 
Pendampingan akan dilakukan oleh polwan dan istri-istri perwira polisi. Tujuannya agar peristiwa mengerikan itu tak menimbulkan trauma mendalam
 
Para korban juga akan diberikan uang santunan yang bisa dimanfaatkan selama menjalani pemulihan fisik dan psikis di rumah.
 
Kontributor: Lurisa Lulu
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

