Indonesia meraih medali perak pertama di ajang Asian Games 2023. Atlet wushu Edgar Xavier Marvelo sukses menyumbang medali perak di nomor Men's Changquan.

Tampil di XSG Sport Center, Edgar tampil menawan meski baru saja menjalani operasi pinggang. Edgar catatkan skor 9,786 dari juri, kalah dari wakil tuan rumah China Sun Peiyuan yang meraih skor 9,840.

Sementara wakil Macau Song Chi Kuan merebut medali perunggu dengan skor 9,760.

