Kontingen Indonesia membawa tema Bhinneka Tunggal Ika pada Opening Ceremony Asian Games 2023.

Kapten timnas voli putra Hernanda Zulfie bertindak jadi pembawa bendera merah putih ditemani atlet wushu Nandhira Mauriskha. Indonesia berkekuatan 413 atlet yang akan turun dalam 31 cabang olahraga.

Asian Games 2023 resmi dibuka di Olympic Sport Stadium, Hangzhou, China. 45 negara peserta melakukan parade meriah pada ajang yang diikuti 12.417 atlet. Acara pembukaan dihadiri langsung oleh Presiden China, Xi Jin Ping.

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

