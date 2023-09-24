Beginilah video seorang wanita yang tak berdaya saat motornya hendak dirampas begal. Kejadian terjadi di area persawahan Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu. Meski sudah meminta tolong, namun tak ada satupun warga yang melihat.

Korban sebelumnya beberapa kali diancam pelaku dengan sebuah parang. Namun karena kunci sepeda motor macet, pelaku akhirnya gagal membawanya.

Dari kejadian ini, pelaku hanya merampas ponsel milik korban. Pelaku saat ini masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian.

Kontributor: Endro Dwirawan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

