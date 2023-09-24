...

Tewas di Rumah Dinas Kapolda Kaltara, Keluarga Merasa Kematian Brigadir Setyo Tak Wajar

Eddie Prayitno, Jurnalis · Minggu 24 September 2023 08:21 WIB
Keluarga Brigadir Setyo Herlambang mempertanyakan penyebab meninggalnya almarhum yang merupakan ajudan Kapolda Kalimantan Utara.
 
Istri almarhum, Wahyu Devi Fatmasari merasa ada yang tidak wajar, sehingga ia meminta autopsi dilakukan di RS Bhayangkara Semarang.
 
Sebelum pada Jumat (22/9/2023) pagi, pihak keluarga mendapat kabar jika Brigpol Setyo meninggal dunia karena kecelakaan beruntun. Namun, kabar yang didapat menjadi berubah.
 
Brigadir Setyo ditemukan tewas di rumah dinas Kapolda Kaltara dengan luka tembak serta ditemukan senjata api milik almarhum di sampingnya.
 
Propam Polda Kaltara masih melakukan penyelidikan terkait kematian Brigpol Setyo. Penyelidikan juga melibatkan Propam Mabes Polri.
 
Kontributor: Eddie Prayitno
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

