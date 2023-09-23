...

Bingung Cari Akses Keluar, Bule Cantik Panjat Pagar Bandara Ngurah Rai Bali

Bagus Alit, Jurnalis · Sabtu 23 September 2023 10:47 WIB
Video amatir merekam aksi bule cantik memanjat pagar bandara di area Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Aksi bule cantik itu direkam pengendara mobil yang kebetulan melintas.
 
Bule itu ikut Google Maps mencari jalan keluar dan diarahkan ke jalan utama. Karena jalan utama ditutup, bule itu nekat memanjat pagar untuk ke hotel.
 
Sabtu (23/9), petugas tingkatkan patroli untuk membantu penumpang.
 
Kontributor: Bagus Alit
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

