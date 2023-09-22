...

Meledek Host dan Bersiul, Ini Momen Lucu Menteri PUPR saat Malam Apresiasi Nusantara

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 21:30 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali membuat momen lucu saat menghadiri acara malam apresiasi Nusantara. 
 
Awalnya Basuki menanyakan nama Hesti Purwadinata, salah satu host yang memandu acara tersebut dan meledek host lainnya, Ronald Surapradja. Tak lama setelahnya, saat Basuki bercerita, Basuki bersiul yang justru memancing tawa penonton termasuk Presiden Joko Widodo. 

