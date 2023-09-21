...

Ledakan di Eka Hospital Picu Kebakaran, Diduga dari Alat Penyimpan Listrik

Irfan Maruf, Jurnalis · Kamis 21 September 2023 12:40 WIB
Ledakan terjadi di RS Eka Hospital BSD, Tangerang Selatan. Ledakan memicu kebakaran diduga dari Uninterruptible Power Supply (UPS). UPS adalah alat penyimpan listrik 'magnetic resonance imaging' (MRI).
 
Kebakaran akibat ledakan dapat dipadamkan dengan akpar. Ledakan dibenarkan Kanit Reskrim Polsek Serpong, Iptu Dovie Eudy. Ledakan terjadi, Kamis (21/9) pada pukul 05.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
 
Reporter: Irfan Ma'ruf
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

