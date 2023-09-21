Ledakan terjadi di RS Eka Hospital BSD, Tangerang Selatan. Ledakan memicu kebakaran diduga dari Uninterruptible Power Supply (UPS). UPS adalah alat penyimpan listrik 'magnetic resonance imaging' (MRI).

Kebakaran akibat ledakan dapat dipadamkan dengan akpar. Ledakan dibenarkan Kanit Reskrim Polsek Serpong, Iptu Dovie Eudy. Ledakan terjadi, Kamis (21/9) pada pukul 05.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

