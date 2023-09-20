...

Performa Manchester United Naik-Turun, Erik ten Hag Sebut Ini Adalah Proses

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 17:13 WIB
Manchester United akan bertandang ke markas Bayern Munich pada matchday perdana Grup A Liga Champions 2023-2024. Setan Merah sedang dalam kondisi kurang baik dalam beberapa laga terkahir. 
 
Marcus Rashford dan kolega mengukir tren negatif usai menelan kekalahan beruntun di dua laga terakhir Liga Inggris musim ini. Namun, Erik ten Hag mengatakan performa skuadnya yang sedang naik-turun merupakan sebuah proses.
 
Pelatih asal Belanda itu menegaskan anak asuhannya harus bisa konsisten untuk bisa meraih kemenangan di setiap laganya.
 
