Miris! Dampak Pasar Online Puluhan Kios Baju di Pasar Beringharjo Tutup

Galih Wisma, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 12:15 WIB
Beginilah kondisi kios penjualan baju di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Diketahui, omzet penjualan baju terus mengalami penurunan. Bahkan tak sedikit beberapa kios telah tutup 
 
Sepinya pelanggan dan turunnya omzet sudah terjadi sejak pandemi. Namun, hingga pandemi berlalu penjualan pun tidak melonjak.
 
Hal itu disebabkan karena adanya persaingan perdagangan online. Banyaknya platform belanja online menjual dengan harga miring. Hingga mengganggu harga pasaran yang ada di toko konvensional 
 
Kontributor: Galih Wisma 
Produser: Akira Aulia W

