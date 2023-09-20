Beginilah kondisi kios penjualan baju di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Diketahui, omzet penjualan baju terus mengalami penurunan. Bahkan tak sedikit beberapa kios telah tutup

Sepinya pelanggan dan turunnya omzet sudah terjadi sejak pandemi. Namun, hingga pandemi berlalu penjualan pun tidak melonjak.

Hal itu disebabkan karena adanya persaingan perdagangan online. Banyaknya platform belanja online menjual dengan harga miring. Hingga mengganggu harga pasaran yang ada di toko konvensional

