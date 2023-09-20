...

Kesegaran Irisan Sayur yang Melebur dengan Balungan Daging Sapi

Tata Rahmanta, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 19:00 WIB
Pecinta kuliner daging sapi pasti menyukai kesegaran dari sop balungan khas Boyolali. Menu yang cocok untuk disantap saat sarapan atau makan siang.
 
Sajian sop balungan sapi berisi aneka sayur seperti irisan kentang, kembang kol, wortel dan daun bawang. Kesegarannya kian menambah selera makan bagi para penikmat kuliner.  
 
Harga per porsi kenikmatan sop balungan sapi adalah Rp23 ribu, sudah lengkap dengan minuman segelas teh.  

