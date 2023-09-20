Pecinta kuliner daging sapi pasti menyukai kesegaran dari sop balungan khas Boyolali. Menu yang cocok untuk disantap saat sarapan atau makan siang.

Sajian sop balungan sapi berisi aneka sayur seperti irisan kentang, kembang kol, wortel dan daun bawang. Kesegarannya kian menambah selera makan bagi para penikmat kuliner.

Harga per porsi kenikmatan sop balungan sapi adalah Rp23 ribu, sudah lengkap dengan minuman segelas teh.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News