Kelezatan Coto Manggala, Kuliner Khas Pangkalan Bun yang Melegenda

Sigit Dzakwan, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 16:51 WIB
Berkunjung ke Pangkalan Bun yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng. Anda wajib mencicipi kuliner khas Pangkalan Bun yaitu Coto Manggala. 
 
Sebuah warung makan yang berada di bantaran sungai Arut, menyediakan menu Coto Manggala. Makanan khas yang telah melegenda ini berbahan dasar dari singkong yang direbus lalu diracik dengan bumbu dapur dan rempah-rempah.
 
Harga satu porsi Coto Manggala Rp13 ribu, dengan aneka lauk seperti gorengan tempe, tahu dan bakwan.  

