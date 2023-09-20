...

Mengintip Bendhung Lepen, Destinasi Wisata Unik dari Saluran Irigasi

Galih Wisma, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 10:02 WIB
Saluran irigasi kotor di Kampung Mrican, Yogyakarta, disulap menjadi destinasi wisata. Pemuda di daerah tersebut mengubah Bendhung Lepen menjadi lahan budidaya ikan. Pengunjung dapat membeli pakan dan berinteraksi dengan ikan.
 
Selain itu, Bendhung Lepen menyediakan fasilitas taman bermain anak. Sebanyak 32 UMKM juga menawarkan berbagai ragam pilihan kuliner. Fasilitas dapat dinikmati hanya dengan membayar dana sukarela.
 
Produser : Dea K. Charity
Reporter : Galih Wisma

