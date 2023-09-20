...

Atlet Futsal Kota Malang Disanksi 2 Tahun Larangan Bermain Usai Tendang Kepala Lawan

Deni Irwansyah, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 22:37 WIB
Ketua KONI Kota Malang meminta maaf dan siap menerima sanki usai salah satu pemain futsalnya menendang kepala lawan mainnya saat melakukan sujud seleberasi karena mencetak gol.
 
KONI Kota Malang menerima sanksi larangan 2 tahun bermain bagi atletnya di seluruh event resmi yang diselenggarakan oleh FFI, AFP maupun AFK.
 
Selanjutnya, pembinaan kepada pemain dan pendampingan psikolog akan dilakukan kepada pemain yang bermasalah.

