Siswa SD yang menjadi korban perundungan di sekolahnya akhirnya menjalani pemeriksaan. Dia dibawa ke RS Primasatya Husada Satya, Surabaya untuk melakukan scan MRI.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan mata korban. Korban yang menjalani pemeriksaan didampingi petugas Dinas KBPPPA Gresik. Pendampingan ini untuk penguatan mental dan pemulihan jiwa korban.

Kontributor: Ismanto

Produser: Akira Aulia W

(fru)

