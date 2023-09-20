Selebgram cantik asal Makassar Nur Utami jadi tersangka, Selasa (19/9). Nur Utami tersandung kasus pencucian uang gembong narkoba Fredy Pratama.
Selebgram cantik itu istri dari S yang merupakan kaki tangan Fredy Pratama. Setelah jadi tersangka, rumah Nur Utami di Kota Makassar terlihat sepi. Saat ini, Rabu (20/9) Nur Utami ditahan di Bareskrim Polri dan S masih buron.
Kontributor: Yoel Yusvin
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
