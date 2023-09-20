Polisi berpakaian preman menangkap guru SD di Muaro Paneh, Solok, Sumbar. Pelaku ditangkap setelah menerima laporan orang tua adanya dugaan pencabulan. Tenaga pendidik berstatus ASN, inisial HF (59) tidak berkutik saat ditangkap.

Kepada polisi, pelaku mengaku mencabuli lima siswa di ruang UKS. Saat ini, Rabu (20/9) pelaku masih ditahan di Polres Solok.

Kontributor: Budi Sunandar

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

