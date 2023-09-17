Peserta kontingen Medan ramaikan hari kedua audisi X Factor Indonesia 2023, Minggu (17/9). Berbagai persiapan dilakukan, para peserta optimis lolos dan lanjut ke babak berikutnya.

Meski harus antre, peserta justru memanfaatkannya untuk memantapkan diri. Salah satu peserta mengaku sudah menyiapkan sejumlah lagu untuk memukau dewan juri. Peserta tak lolos pada audisi sebelumnya juga kembali mewarnai audisi tahun ini

Kontributor : Ahmad Ridwan Nasution

Produser : Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News