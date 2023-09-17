Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Yogi Harsono (31) di kawasan Harapan Jaya, Bekasi. Ia merupakan salah satu korban tewas tenggelam saat memancing ikan di Perairan Pakisjaya, Karawang. Jasad korban Yogi ditemukan pada Sabtu (16/9) siang.

Dalam kejadian ini, dua orang tewas dan dua orang selamat. Sedangkan untuk satu orang lagi masih dalam pencarian.

Untuk kejadian ini belum diketahui pasti apa penyebabnya. Polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News