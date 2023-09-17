...

Kapal Terbalik di Perairan Sadewa, Dua Orang Tewas

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Minggu 17 September 2023 12:38 WIB
Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Yogi Harsono (31) di kawasan Harapan Jaya, Bekasi. Ia merupakan salah satu korban tewas tenggelam saat memancing ikan di Perairan Pakisjaya, Karawang. Jasad korban Yogi ditemukan pada Sabtu (16/9) siang. 
 
Dalam kejadian ini, dua orang tewas dan dua orang selamat. Sedangkan untuk satu orang lagi masih dalam pencarian. 
 
Untuk kejadian ini belum diketahui pasti apa penyebabnya. Polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. 
 
Kontributor: Rahmat Hidayat 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

