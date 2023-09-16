Everton telah resmi berganti kepemilikan. 777 Partners membeli Everton dengan mahar 550 Juta pounsterling setara dengan Rp10,5 Triliun.

Perusahaan investasi asal Amerika Serikat itu mengambil alih The Toffes dari miliarder Farhad Moshiri. Dengan akuisisi ini, 777 Partners menguasai 94,1% saham di Everton.

Perusahaan investasi yang berbasis di Miami ini juga memiliki saham di beberapa klub sepak bola seperti Sevilla, Genoa, Hertha Berlin dan Standard Liege. Semoga dengan kepemilikan baru ini bisa mendongkrak performa Everton.

Saat ini, Everton berada di papan bawah klasemen sementara Liga Inggris . Menempati posisi 18 dengan catatan 3 kekalahan dan satu hasil imbang dari empat laga terakhir.

