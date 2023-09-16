Timnas Indonesia U-17 menggelar sesi latihan di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu (16/9/2023). Latihan tersebut dilakukan untuk mematangkan persiapan sebelum berangkat ke Jerman melakukan Training Center. Sebanyak 34 pemain menjalani sesi latihan pada hari ini.

Nantinya selama di Jerman, Timnas Indonesia U-17 akan melakukan beberapa pertandingan uji coba. Dikabarkan, skuad Bima Sakti akan menghadapi tim muda Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach, dan Jerman U-17

Pemusatan latihan di Jerman sebagai persiapan Timnas U-17 Indonesia menatap Piala Dunia U-17 2023.

