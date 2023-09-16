...

Sebelum Jalani TC ke Jerman, Timnas Indonesia U-17 Gelar Latihan di Jakarta

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 16 September 2023 12:00 WIB
A A A
Timnas Indonesia U-17 menggelar sesi latihan di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu (16/9/2023). Latihan tersebut dilakukan untuk mematangkan persiapan sebelum berangkat ke Jerman melakukan Training Center. Sebanyak 34 pemain menjalani sesi latihan pada hari ini. 
 
Nantinya selama di Jerman, Timnas Indonesia U-17 akan melakukan beberapa pertandingan uji coba.  Dikabarkan, skuad Bima Sakti akan menghadapi tim muda Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach, dan Jerman U-17
 
Pemusatan latihan di Jerman sebagai persiapan Timnas U-17 Indonesia menatap Piala Dunia U-17 2023.
 
-------
 
Produser: Febry Rachadi
ve: fani g. 

(sfn)

