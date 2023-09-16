TANGERANG, BANTEN - Sebanyak 20 atlet timnas Kriket putri Indonesia berserta ofisial bertolak ke Huangzhou, China, dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (16/09/2023) dini hari WIB. Keberangkatan mereka ke China untuk mengikuti Asian Games 2022.

Berbekal latihan di Bali dan mengikuti kualifikasi di Vanuatu, timnas Kriket putri Indonesia siap berikan hasil terbaik di Asian Games 2022.

Ketum cabor Kriket Indonesia mengatakan dengan kemampuan dan pengalaman para atlet berharap bisa tampil baik dan percaya diri. Ini menjadi catatan sejarah timnas Kriket Indonesia untuk pertama kalinya berlaga di gelaran pesta olahraga terbesar di Asia.

Kontributor : HASNUGARA

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

