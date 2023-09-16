...

Awas! Ada Pusaran Air, Remaja Tenggelam di Sungai Batanghari Ditemukan Tewas

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Sabtu 16 September 2023 12:52 WIB
Remaja tenggelam di Sungai Batanghari ditemukan tewas, Sabtu (16/9). Tepatnya di aliran sungai Desa Sengeti, Sekernan, Muarojambi, Jambi.
 
Korban awalnya berenang bersama temannya di pinggir sungai, Jumat (15/9). Remaja laki-laki itu diduga terpeleset lalu hanyut dan tenggelam.
 
Tim penyelam dari Basarnas Jambi terjun ke lokasi dan mencari korban. Jenazah Firdaus (17) akhirnya ditemukan di kedalaman tujuh meter.
 
Sungai Batanghari memiliki arus deras dan ada pusaran yang membahayakan. Warga diminta untuk tidak berenang di sungai.
 
Kontributor: Azhari Sultan Jambi
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

