CCTV merekam sedan nopol B 32 LED menabrak gerobak penjual kue. Peristiwa terjadi di Jalan Tinumbu Raya, Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulsel.
Akibatnya penjual kue Muhammad Anwar (65) dan pejalan kaki luka-luka. Gerobak dagangan yang ditabrak rusak parah dan kue berserakan di jalan.
Sampai saat ini, Sabtu (16/9) polisi masih memburu pelaku yang kabur.
Kontributor: Leo Muhammad Nur
Produser: B. Lilia Nova

