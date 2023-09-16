...

Sedan Nopol Jakarta Ugal-ugalan di Makassar, Tabrak Penjual Kue dan Kabur

Leo Muhammad Nur, Jurnalis · Sabtu 16 September 2023 10:11 WIB
CCTV merekam sedan nopol B 32 LED menabrak gerobak penjual kue. Peristiwa terjadi di Jalan Tinumbu Raya, Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulsel.
 
Akibatnya penjual kue Muhammad Anwar (65) dan pejalan kaki luka-luka. Gerobak dagangan yang ditabrak rusak parah dan kue berserakan di jalan.
 
Sampai saat ini, Sabtu (16/9) polisi masih memburu pelaku yang kabur.
 
Kontributor: Leo Muhammad Nur
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

