Kebakaran terjadi di Jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jumat (15/9/2023) pagi. Sebuah pabrik plastik dan produsen sendal terbakar. Kepulan asap dan kobaran api terlihat mengepung sekitar pabrik.

Warga di sekitar berupaya menyelamatkan barang dan meninggalkan tempat tinggalnya. Sudin Gulkarmat Jakarta Utara mengerahkan sebanyak 20 unit mobil Damkar serta 100 personel untuk melakukan pemadaman. Salah satu warga mengaku mendengar 4 kali ledakan di lokasi.

Reporter : Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

