Viral Video Bagi-Bagi Uang, Zulkifli Hasan: Sedekah

Yusuf Marpaung, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 13:00 WIB
Viral Video Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan membagikan uang saat di salah satu daerah.
 
Dalam video yang sempat diunggah akun TikTok @amanat_nasional ini Zulkifli terlihat membagikan uang pada sejumlah kalangan mulai dari nelayan dan warga lainnya.
 
Ditemui di Riau pada Jumat (15/9/2023), Zulkifli berdalih aksinya tersebut merupakan sedekah untuk berbagi ke sesamanya.
 
Zulkifli pun membela diri bahwa ia bukan Bacawapres maupun Caleg.
 
Reporter : Yusuf Marpaung
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

