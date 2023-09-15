Viral Video Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan membagikan uang saat di salah satu daerah.
Dalam video yang sempat diunggah akun TikTok @amanat_nasional ini Zulkifli terlihat membagikan uang pada sejumlah kalangan mulai dari nelayan dan warga lainnya.
Ditemui di Riau pada Jumat (15/9/2023), Zulkifli berdalih aksinya tersebut merupakan sedekah untuk berbagi ke sesamanya.
Zulkifli pun membela diri bahwa ia bukan Bacawapres maupun Caleg.
Reporter : Yusuf Marpaung
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
