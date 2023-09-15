...

Heboh! Warga Garut Saksikan Benda Diduga Meteor Melintas Tengah Malam

Fani Ferdiansyah, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 12:46 WIB
Benda diduga meteor melintas di langit wilayah Samarang, Garut, Kamis (14/9). Peristiwa terjadi tengah malam sekitar pukul 23.15 WIB
 
Fenomena itu diabadikan warga bernama Ahmad Fauzan. Video diunggah melalui Insta Story-nya @fauzan_ahmad074. Benda diduga meteor itu menyerupai bola api yang melintas cepat
 
Dalam beberapa detik kemudian, bola api itu menghilang. Warga di Karangpawitan mengaku juga melihat fenomena serupa
 
Kontributor: Fani Ferdiansyah
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

