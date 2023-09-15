Benda diduga meteor melintas di langit wilayah Samarang, Garut, Kamis (14/9). Peristiwa terjadi tengah malam sekitar pukul 23.15 WIB

Fenomena itu diabadikan warga bernama Ahmad Fauzan. Video diunggah melalui Insta Story-nya @fauzan_ahmad074. Benda diduga meteor itu menyerupai bola api yang melintas cepat

Dalam beberapa detik kemudian, bola api itu menghilang. Warga di Karangpawitan mengaku juga melihat fenomena serupa

Kontributor: Fani Ferdiansyah

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

