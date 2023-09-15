Haris Daeng Ngalle punya kebiasaan aneh dan menghebohkan medsos. Pria warga Pattallassang, Takalar, Sulsel ini biasa mengonsumsi semen. Video saat Haris mengonsumsi semen viral di medsos dan memicu kehebohan.

Semen dijadikan campuran minuman atau cocolan untuk makan buah. Hobi aneh Haris telah berlangsung sejak tiga tahun lalu.

Hingga saat ini, Jumat (15/9) Haris sehat tanpa gangguan pencernaan.

Kontributor: Bugma

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News