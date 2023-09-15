...

Usut Korupsi Pembangunan Gedung, KPK Geledah Kantor Pemkab Lamongan selama 5 Jam

Abdul Wakhid, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 07:45 WIB
KPK menggeledah Kantor Pemkab Lamongan, Kamis (14/9/2023). Selama proses penggeledahan, pintu masuk kantor dijaga ketat polisi. ASN yang hendak meninggalkan kantor harus diperiksa barang bawaanya.
 
Proses penggeledahan oleh petugas KPK ini berlangsung selama lima jam. Ini merupakan penggeledahan lanjutan di Lamongan.
 
Sebelumnya KPK menggeledah rumah salah seorang kontraktor, rumah pejabat, kantor dinas, kantor serta Rumah Dinas Bupati Lamongan.
 
Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemda 7 lantai. Di mana pembangunan tersebut menelan biaya Rp150 miliar.
 
