Kolaborasi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo Sukses Memukau di New York Fashion Week

Dinda Elita, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 22:30 WIB
Indonesia kembali memukau dunia di New York Fashion Week (NYFW) 2023. Lewat panggung Indonesia Now, AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo tampil memukau pada Rabu (13/9).
 
Kolaborasi AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo itu tampil di urutan ketiga dari tujuh jenama Indonesia yang tampil. Liliana Tanoesoedibjo memiliki ide untuk melestarikan warisan budaya Indonesia ke generasi muda lewat pakaian.
 
Lewat rancangan busananya, Tanoesoedibjo mencoba menampilkan keanggunan perempuan dengan sentuhan futuristik. Keanggunan perempuan tergambar jelas dari setiap koleksi hasil kolaborasi jenama lokal tersebut.
 
Hal itu dituangkan lewat busana dari material wastra yang dirancang dengan teknik modern. Perhiasan yang dikenakan para model memaksimalkan keanggunan dress Livette by Liliana Tanoesoedibjo. Candi Borobudur menjadi ide dasar perhiasan ini karena menyimpan makna kehidupan, kedamaian, dan cinta kasih.

