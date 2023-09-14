...

Viral! Bus Dimintai Klakson 'Om Telolet Om' Malah Nabrak, Pihak Bus Ancam Polisikan Pengunggah Video

Wahyu Sikumbang, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 10:00 WIB
Beginilah video viral yang terekam dari atas pikap. Tampak sebuah bus berwarna merah melaju menuju perekam video. Terdengar suara anak-anak di atas pikap minta membunyikan klakson telolet. Bus yang semakin mendekat membalas permintaan tersebut. Tak disangka, bus nyaris menabrak pikap dari belakang
 
Diketahui, kejadian terjadi Jalan Raya Muaro Kalaban, Bukit tinggi, Padang. Video viral tersebut menuai beragam komentar dari netizen. Pasca video viral, pihak bus buka suara melalui akun Instagramnya.
 
Warganet menyesalkan atas video klarifikasi dari pihak bus. Karena klarifikasi tersebut dinilai disertai dengan ancaman. Komentar warganet pun merembet hingga ke politik. Karena pihak bus yang merupakan seorang wanita sedang maju menjadi caleg.
 
Kontributor: Wahyu Sikumbang
Produser: Akira Aulia W

