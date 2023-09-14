...

Rumah Industri Pembuatan Kasur Lantai di Paku Haji Tangerang Ludes Terbakar

Hasnugara, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 08:30 WIB
A A A
Kebakaran hebat melanda sebuah rumah industri UMKM yang memproduksi kasur lantai. Kejadian terjadi di Kampung Rampok, Paku Haji, Tangerang Banten, Rabu (13/9) malam.
 
Kobaran api yang cukup besar meludeskan seluruh bangunan dan isinya. Petugas damkar dari Pos Paku Haji dan Sepatan langsung diterjunkan. Dugaan kebakaran sementara, pekerja saat itu hendak mematikan mesin produksi.
 
Namun, tiba-tiba keluar percikan api sehingga api membakar bahan-bahan kasur. Beruntung api dapat dipadamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
 
Kontributor: Hasnugara
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini