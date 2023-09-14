Kebakaran hebat melanda sebuah rumah industri UMKM yang memproduksi kasur lantai. Kejadian terjadi di Kampung Rampok, Paku Haji, Tangerang Banten, Rabu (13/9) malam.

Kobaran api yang cukup besar meludeskan seluruh bangunan dan isinya. Petugas damkar dari Pos Paku Haji dan Sepatan langsung diterjunkan. Dugaan kebakaran sementara, pekerja saat itu hendak mematikan mesin produksi.

Namun, tiba-tiba keluar percikan api sehingga api membakar bahan-bahan kasur. Beruntung api dapat dipadamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Akira Aulia W

(fru)

