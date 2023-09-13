...

3 Timnas Indonesia Lolos Piala Asia, Kini Shin Tae-yong Ingin Juara Piala AFF

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 13:00 WIB
Shin Tae-yong menggoreskan sejarah dengan meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke pentas Asia untuk pertama kalinya.
 
Skuad Garuda Muda bahkan lolos dengan predikat juara grup di babak kualifikasi usai mengalahkan Turkmenistan dengan skor meyakinkan 2-0. 
  
Kesuksesan itu membuat STY menjadi pelatih pertama yang mengantarkan tiga kelompok usia Timnas Indonesia yaitu senior, U-23, dan U-20 lolos ke Piala Asia.
 
Juru taktik asal Korea Selatan itu pun kemudian berani memasang target juara Piala AFF, setelah dalam dua kesempatan sebelumnya selalu gagal.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

