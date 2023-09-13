Shin Tae-yong menggoreskan sejarah dengan meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke pentas Asia untuk pertama kalinya.

Skuad Garuda Muda bahkan lolos dengan predikat juara grup di babak kualifikasi usai mengalahkan Turkmenistan dengan skor meyakinkan 2-0.

Kesuksesan itu membuat STY menjadi pelatih pertama yang mengantarkan tiga kelompok usia Timnas Indonesia yaitu senior, U-23, dan U-20 lolos ke Piala Asia.

Juru taktik asal Korea Selatan itu pun kemudian berani memasang target juara Piala AFF, setelah dalam dua kesempatan sebelumnya selalu gagal.

----------------------------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News