Shin Tae-yong menggoreskan sejarah dengan meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke pentas Asia untuk pertama kalinya.
Skuad Garuda Muda bahkan lolos dengan predikat juara grup di babak kualifikasi usai mengalahkan Turkmenistan dengan skor meyakinkan 2-0.
Kesuksesan itu membuat STY menjadi pelatih pertama yang mengantarkan tiga kelompok usia Timnas Indonesia yaitu senior, U-23, dan U-20 lolos ke Piala Asia.
Juru taktik asal Korea Selatan itu pun kemudian berani memasang target juara Piala AFF, setelah dalam dua kesempatan sebelumnya selalu gagal.
