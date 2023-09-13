...

Mengenal Mushaf Alquran Raksasa di TMII, Hadiah untuk Soeharto

Maruf El Rumi, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 15:30 WIB
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menyimpan Mushaf Alquran yang beratnya mencapai 165 kg. Mushaf ini berisi 30 juz Alquran, dengan ukuran total 2 x 3 meter. Mushaf dibuat sebagai hadiah dari Pesantren Al-Asy’ariyah Kalibeber untuk Presiden Soeharto.
 
Awalnya, pengunjung diperbolehkan melihat dan menyentuh langsung Alquran raksasa. Sayangnya, hal itu menyebabkan beberapa lembar mushaf rusak dan robek. Saat ini, pihak TMII sudah mengamankan Mushaf Alquran tersebut di ruangan khusus.
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Maruf Elrumi

