Laksdya TNI Irvansyah Resmi Jadi Kepala Bakamla RI, Gantikan Laksdya TNI Aan Kurnia

Riana Rizkia, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 22:15 WIB
Laksdya TNI Irvansyah resmi menjabat sebagai Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggantikan Laksdya TNI Aan Kurnia yang memasuki masa Purnatugas, upacara sertijab digelar di Mabes Bakamla RI, Jakarta, Rabu (13/9/2023). 
 
Laksdya TNI Irvansyah merupakan perwira tinggi TNI AL yang mengawali karir militernya melalui pendidikan di AAL pada angkatan ke- XXXVI tahun 1990. Jenderal bintang 3 ini pernah menjabat sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer (2020-2021), Panglima Komando Armada III ke-3 (2021-2023 hingga menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I di tahun 2023.

(mhd)

