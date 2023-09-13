Bayi TI (1,5) meninggal dunia setelah jatuh dari gendongan pengasuhnya. Korban dititipkan ibunya di penitipan bayi di wilayah Balikpapan, Kaltim. TI awalnya digendong pengasuhnya bersama dua bayi lain.

Pengasuh terpeleset, bayi TI jatuh ke tangga dan meninggal Senin (11/9). Saat ini, Rabu (13/9) polisi masih menyelidiki kasus tersebut.

Kontributor: Mukmin Aziz

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

